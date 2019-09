Trainer Sven Ester uit Zwolle wil winnen, maar niet ten koste van alles: ‘Respect voor de tegenstander is er altijd’

Voetbal is een apart spelletje. Dat de passie voor die sport met de paplepel ingegoten moet zijn om dat te begrijpen, bewijst Sven Ester, trainer van de jongens Onder-15 van ZAC. Het had weinig gescheeld of Sven had zijn eerste stappen niet in de woonkamer, maar op het voetbalveld gezet. “Ik loop vanaf mijn derde al achter een bal aan. De passie voor de sport heb ik van mijn vader. Sinds de eerste dag dat ik kennismaakte met het spelletje, ben ik altijd meegegaan met mijn vader om te kijken naar zijn wedstrijden.’’ Toen Sven zelf de kans kreeg om als trainer langs het veld te staan, hoefde hij dan ook niet lang te twijfelen: “Op een gegeven moment kreeg ik door mijn opleiding de kans om TC3 te doen. Dat was natuurlijk de uitgelezen kans om in de voetsporen van mijn vader te treden.’’