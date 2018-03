'Trajectcontrole A28? Richt je op hardrijders in Zwolse wijken'

,,Wij horen in met name Stadshagen, maar ook andere Zwolse wijken, dat er echt meer gehandhaafd moet worden in 30-kilometerzones. Daar moet een team voor ingesteld worden, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politie en gemeente", stelt Van Campen. Onvrede over hardrijders binnen de bebouwde kom, een geluid dat veelvuldig gehoord wordt vanuit de samenleving. Waarom komen de liberalen dan nu pas met dit initiatief? ,,Het heeft de afgelopen tijd geen prioriteit gehad bij de politie. Bijvoorbeeld doordat we een inbraakgolf hadden. Door de goede economie zie je nu weer meer verkeer op straat." Alle reden om rap snelheidsduivels op de bon te gaan slingeren, vindt de VVD'er.