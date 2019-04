Trampolinepark Rebound Zwolle mag na inspectie morgen weer open

‘Tot onze grote vreugde kunnen we mededelen dat we op 3 april 2019 weer open zijn’, aldus het bedrijf op de website. Daar wordt ook uitgelegd wat er nu aan de hand was. ‘Bij de start van ons trampolinepark waren we in de veronderstelling dat we in het bezit waren van de juiste certificatie.

Zeer strenge eisen

Rebound World heeft de zeer strenge eisen van de ASTM, (American Society for Testing and Materials) gevolgd die gesteld worden aan trampolineparken. Tot onze verrassing werden we geconfronteerd met het ontbreken van het zogenaamde WAS-keuring (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen), die geldt voor de Nederlandse wet. Na de aanpassingen hebben we nu het WAS certificaat ontvangen'. Dat betekent dat het trampolinepark vanaf 3 april 2019 weer open is.

