Trampolinepark Zwolle ‘komende week weer open’ na snelle keuring

Het springparadijs op de Vrolijkheid opende drie jaar geleden de deuren. Wim Plaggenburg van Rebound World omschrijft de hal als ‘een van de veiligste van Nederland’. Toch is nooit het benodigde AKI-certificaat aangevraagd. Dat is wel wettelijk vastgelegd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). De keuring geldt niet alleen voor trampolines, maar ook voor andere speeltoestellen. Normaal gesproken mag een hal, park of speeltuin pas open als het AKI-certificaat is afgegeven.