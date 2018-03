Transport van teelaarde naar Centrale Harculo gaat nog even door

Stokpaardjes en bier tijdens Zwols vastgoeddebat

9:43 Er is geen bal aan als politici het vooral met elkaar eens zijn of als er alleen maar vooroordelen worden bevestigd. In dat geval is het fijn dat er hapjes rondgaan en dat het bier rijkelijk vloeit, bleek gisteravond tijdens het Groot Zwols Bouw- en Vastgoeddebat bij PEC Zwolle.