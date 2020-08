Transportbazen na hevige brand bij wegrestaurant De Lichtmis: ‘Een gemis voor de truckerswereld’

Vuurwerk­bom die huizen in Zwolle beschadig­de blijft mysterie: politie staakt onderzoek

12:18 De politie heeft het onderzoek naar een explosie in Zwolle stopgezet. Eind mei ontplofte in de Aa-landen een vuurwerkbom. Woningen raakten beschadigd en de klap was in een flink deel van de stad te horen.