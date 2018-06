'Transportsector moet zelf in actie komen tegen appende chauffeur'

'Bizar, één op de vier chauffeurs had een mobiel in de hand'

10:00 Vrachtwagenchauffeurs die tijdens het rijden druk met hun smartphone in de weer zijn; het komt te vaak voor. Een politiecontrole op snelwegen in Overijssel en Gelderland leverde vorige week dik vijfhonderd bekeuringen op. ,,Bizar, één op de vier chauffeurs had een mobiel in de hand.”