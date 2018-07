Traumaheli opgeroepen bij incident in Zwolle Zuid

Steekproef: auto's veel te hard door Zwolse fiets­straat

8:07 Onveilige situaties in Zwolse fietsstraten moeten snel tot het verleden behoren. PvdA en D66 dringen hier opnieuw op aan bij het college van burgemeester en wethouders, nadat uit berichtgeving in de Stentor bleek dat fietsers vaak nog onvoldoende de ruimte krijgen in 'hun' straat. Een steekproef met een lasergun leert dat een ruime meerderheid van de auto's te hard rijdt.