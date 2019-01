Trein bij Zwolle werd ontruimd na ‘opmerking van verdachte over explosief’

De twee mannen die vanmiddag door een arrestatieteam in een trein zijn aangehouden, zouden een verdachte opmerking over de mogelijke aanwezigheid van een explosief in de trein hebben gemaakt. Een medepassagier hoorde de opmerking van een van de mannen op het station in Emmen, en belde vanuit de trein met de politie.

De medepassagier had de man op het station van Emmen horen roepen over een mogelijk explosief in de trein. Vanuit de trein belde de reiziger met de politie, waarop het treinverkeer rond Zwolle werd stilgelegd en de trein net voor het station in Zwolle werd stilgezet.

Een arrestatieteam haalde de passagiers één voor één uit de trein. Met hun handen op het hoofd moesten zij elders op het emplacement gaan zitten. ,,Opeens kwam de politie de trein binnen. Er werd geroepen: ‘Politie’’’, vertelt Bodil Severien. ,,Je moest met je handen op je hoofd blijven zitten. We moesten er allemaal uit en toen zag ik twee mensen in handboeien zitten op hun knieën. Ik weet niet zo goed wat me is overkomen.” De twee verdachten, de politie heeft nog geen leeftijd of woonplaats bekendgemaakt, werden geboeid en geblinddoekt afgevoerd.

Na het incident werd de trein grondig geïnspecteerd door de politie, maar er werd niks aangetroffen.

Sigaretje

Kort na de aanhouding van deze twee mannen uit de trein, werd er opnieuw een verdachte situatie in een trein op station Zwolle gemeld. Twee mannen zouden zich volgens een getuige verdacht gedragen op het toilet van een trein. Daarop werd het treinverkeer opnieuw stilgelegd en een deel van het station weer ontruimd. Van Hemmen: ,,Toen de agenten de twee mannen aanhielden, bleek dat ze aan het roken waren op het toilet.’’ De twee zijn met een ‘reprimande’ van de politie zondagavond naar huis gestuurd.

Bijl

Een vijfde verdachte werd daarna ook nog aangehouden door het arrestatieteam. Een getuige had in het centrum van Zwolle een man met een bijl zien rondlopen. De verdachte, een 32-jarige man uit Zwolle, werd daarna herkend op het station, en daar aangehouden. De bijl is in beslag genomen. Voor zover bekend heeft de man niemand bedreigd met de bijl.