Trein komt in botsing met kudde schapen, treinverkeer tussen Zwolle en Heino hervat

IJsbeelden­fes­ti­val zoekt romanticus: Wie vraagt zijn of haar partner ijskoud ten huwelijk?

18:14 Je geliefde ten huwelijk vragen met -10 graden en onder toeziend oog van Romeo en Julia. Bij het IJsbeeldenfestival in Zwolle is dit straks mogelijk: de organisatie zoekt de meest romantische man of vrouw van Nederland, die op de knieën wil in de kou.