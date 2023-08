Trein tussen Zwolle en Parijs lijkt onhaalbaar, meer treinen tussen Randstad en Deventer

indebuurt.nl Van kinderzaal tot keuken: zo zag een Zwols ziekenhuis er 100 jaar geleden uit

In het Zwolse Assendorp kon je vroeger terecht bij het R.K. Ziekenhuis De Weezenlanden, een rooms-katholieke ziekenverpleging. Later ging dit ziekenhuis op in het Weezenlanden Ziekenhuis. Hoe zag zo’n ziekenhuis in Zwolle er 100 jaar geleden uit? In dit artikel blikken we terug.