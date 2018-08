Treinchaos Zwolle-Meppel versterkt roep om extra lijn naar het noorden

De huidige verbinding is fragiel: een kapotte bovenleiding, zoals zondag, en meteen is het noorden van het land afgesloten van de rest. ,,Het is bij gebrek aan een omreisroute ontegenzeggelijk heel kwetsbaar”, erkent ProRail-woordvoerder René Vegter, ,,maar een oplossing is niet meteen voor handen.”

Uitgerekend op de dag dat veel reizigers richting het noorden wilden voor de Reuzen in Leeuwarden, de Gamma Racing Day in Assen, de monsterzwemtocht van Maarten van der Weijden of de wedstrijd SC Heerenveen-Vitesse trok een trein de bovenleiding over een lengte van ongeveer 500 meter kapot. Een chaos op diverse stations was het gevolg.