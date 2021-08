Treinen tussen Meppel en Hoogeveen rijden weer na aanrijding met auto

Ware Jacob(a) meldt zich nog niet voor gevonden ring MS-collecte Zwolle

3 augustus Negentig collectanten zamelden een maand geleden in Zwolle, Stadshagen en Westenholte geld in voor het MS Fonds. Dat leverde ruim tien mille aan munten en papiergeld op, maar ook een bijzondere gift: een gouden ring. Marleen Postma is al twaalf jaar coördinator van de MS-collecte in Zwolle, maar maakte zoiets nog niet eerder mee. Ze plaatste een oproep op Twitter en Facebook om de rechtmatige eigenaar van de ring te vinden, maar de ware Jacob (of Jacoba) werd tot nu toe niet achterhaald.