Treinen tussen Raalte en Zwolle blijven voorlopig propvol

Intercity

Keolis/Blauwnet erkent de grote drukte in de treinen tussen Raalte en Zwolle, vooral in de spitsuren. ,,We hopen dat de reizigers meer gespreid over de dag reizen. Al realiseren we ons dat dat niet altijd mogelijk is. We kijken uit naar de oplevering van het perron in Zwolle, waardoor de intercity kan doorrijden naar die plaats.''