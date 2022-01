Treinen tussen station Zwolle en ‘t Harde rijden weer, verstoring door aanrijding voorbij

update KNVB wijst verzoek PEC af, duel met Willem II moet ‘gewoon’ worden gespeeld: maar met welke spelers?

De wedstrijd van PEC tegen Willem II gaat gewoon door. De Zwollenaren vroegen uitstel omdat ze vanwege corona geen representatief elftal op de been kunnen krijgen, maar dat verzoek wees de KNVB af. Dat betekent dat vrijdag om 20.00 uur ‘gewoon’ wordt afgetrapt. Met welke spelers, is nog even de vraag.

13 januari