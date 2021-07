Treinen tussen Zwolle en Olst rijden weer na wisselstoring

5000 kilometer vliegen voor 1 oefenpotje: dit is de reden dat PEC Zwolle het tóch doet

25 juli Naar Turkije vliegen, daar een oefenduel met Fenerbahçe afwerken en dan zo snel mogelijk weer terug naar Nederland. 5000 kilometer in totaal. En dat in amper twee dagen tijd. Gekkenwerk of juist ‘een schitterende ervaring’? PEC Zwolle gaat het avontuur aan en wacht een heus Europees weekje, op kosten van de tegenstander. ,,Zo’n wedstrijd speel je misschien één keer in je leven.”