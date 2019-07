Treinenwasplaats bij Zwolle krijgt natuurvriendelijk licht

Amberkleurige verlichting moet voorkomen dat in de buurt van de nieuwe treinenwasplaats in Zwolle overlast ontstaat voor de natuur. Het is de eerste plek waar ProRail deze lichtvariant toepast. De wasplaats schuift vanaf Windesheim op richting de dijk.

Voor Zwollenaar en natuurliefhebber Wim Eikelboom een grote opluchting. Het ‘oude’ rangeerterrein ter hoogte van hogeschool Windesheim wordt drastisch vernieuwd, gesaneerd en uitgebreid. Opdrachtgever ProRail wil hier straks meer treinen parkeren. Daarnaast bouwt NedTrain een treinwasinstallatie om treinen te reinigen en onderhouden.

Wim Eikelboom trok bij ProRail aan de bel, omdat hij zich zorgen maakte om de lichtmasten die op het nieuwe terrein zijn geplaatst. ,,Ik had het angstige voorbeeld van Scania waar in de nachtelijke uren ook een enorm fel licht is te zien. Wat doet dat licht met vleermuizen in het Engelse Werk en de bevers uit de burcht vlakbij de wasplaats. Dit zijn nachtdieren. Hoe reageren zij erop als er continu veel licht is? Maar ook voor vogels kan dit verstorend werken.”

Goed teken

De toezegging dat er natuurvriendelijke verlichting komt en deze niet permanent, maar alleen tijdens werkzaamheden aan is, doet Eikelboom goed. ,,Deze verlichting wordt ook gebruikt op boorplatforms waar trekvogels een probleem zijn. Door de manier waarop het straalt en de kleur van het licht heeft het geen gevolgen voor de natuur. Dat is een goed teken. Nu alleen nog kijken hoe het uitpakt.”

Daarmee is de Zwollenaar nog niet helemaal zonder twijfel over de verplaatsing van de treinenwasplaats richting de dijk. ,,Om te zorgen dat er geen vuil waswater in het naastgelegen waterwingebied van Vitens terecht komt, is er een grote kuil gegraven. Die moet afgedekt worden met folie die niets doorlaat. Dan gaat het gat weer dicht en komt er rails bovenop. Nu wordt er al een klein jaar permanent water uitgepompt. Duizenden kubieke meters grondwater gaan via een buis rechtstreeks de IJssel in.”

Droogte

Eikelboom vreest voor de gevolgen voor de natuur. ,,Welke effecten gaat dit hebben op de bomen van Landgoed Schellerberg en het Engelse Werk? We hebben al een droogteprobleem. Ik snap dan ook niet waarom Vitens en het waterschap dit accepteren. Ook ProRail kan die angst niet bij me wegnemen. Ze geven namelijk toe dat ze de effecten niet met cijfers kunnen onderbouwen.”

Duurzaam

Volgens ProRail is er helemaal geen reden voor zorg, de nieuwe treinenwasplaats veroorzaakt geen verstoring van de natuur. ,,We zijn juist bezig met het verduurzamen van het rangeerterrein bij Zwolle. Het water dat wordt afgevoerd naar de IJssel, voldoet aan de norm. Om het drinkwatergebied van Vitens in geval van calamiteiten extra te beschermen, wordt een speciale folielaag aangebracht’’, licht woordvoerder Aldert Baas van ProRail toe. ,,Er is geen gevaar voor de natuur en ook niet voor het drinkwater. Het gebied wordt juist veel duurzamer, het wordt er alleen maar beter op.’’ Of het oppompen van water verantwoord is met het oog op de droogte zegt Baas: ,,Er is met de betrokken partijen zorgvuldig naar dit proces gekeken en na intensief overleg zijn de benodigde vergunningen afgegeven.’’