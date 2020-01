Treinkinderen keerden na lange vakantie nooit meer terug naar moederland Hongarije

Ze aten vroeger vaak goulashsoep en gevulde paprika’s. Nog steeds maakt Aranka Wijnbeek (67) de typisch Hongaarse gerechten uit haar jeugd. Maar ze spreekt geen woord Hongaars en zelfs haar moeder was de taal grotendeels verleerd. Aranka laat foto’s zien van de 8-jarige Julia Hardi met pop. Het meisje kwam begin 1920, honderd jaar geleden, met een van de overvolle ‘kindertreinen’ uit Boedapest naar Nederland. ,,Hier zie je haar met een kaal hoofdje. En daar met mutsje. Ik denk dat veel kinderen luizen hadden. Hongarije was na de Eerste Wereldoorlog straatarm”, vertelt Aranka. ,,Mijn oma moest haar dochters laten gaan. Toen het pleeggezin haar in Kampen van de trein haalde, zag het een ondervoed bleekneusje. Eerst vertrok mijn moeder, een jaar later mijn tante Aranka, naar wie ik ben vernoemd. Zij was 4. De zusjes kwamen in verschillende pleeggezinnen terecht.”

‘Lange vakantie’

Tienduizenden Hongaarse kinderen, vooral meisjes, reisden tussen de twee wereldoorlogen met treinen van het Rode Kruis naar Nederland en België. Er volgende na de Tweede Wereldoorlog weer tienduizenden. Aanvankelijk voor een lange ‘vakantie’ maar een groot deel bleef hier, net als de moeder van Aranka. ,,Zij werd wijkverpleegster en heeft in al die jaren half Zwolle op de wereld geholpen. Het was een sterke vrouw met een groot hart. De Hongaarse armoede bleef haar schrikbeeld. Na de scheiding van mijn ouders zorgde zij er voor dat ze financieel op eigen benen kon staan. Dat heeft ze mij ook steeds mee gegeven.”

Pas in 1994, toen haar moeder plotseling overleed, vond Aranka tien brieven die oma de eerste jaren aan haar dochtertjes schreef. ,,Mijn opa woonde op het platteland bij het Balatonmeer en mijn oma met de meisjes in Boedapest. Ik weet niet waarom ze apart leefden. Zo zijn er veel hiaten die ik niet kan vullen. Mijn oma had meestal een kleine kamer, ze moest vaak verhuizen. Aan alles was tekort. Je laat ook niet zomaar je kinderen gaan. Het graf van mijn opa is bekend maar dat van mijn oma niet. Ik weet enkel dat ze in 1940 is overleden, niet onder welke omstandigheden.”

Contact verwatert

Een fragment uit een ongedateerde brief luidt: ,,Gedraag je maar netjes kleine meid, ze zullen net zoveel van je houden. Als je niet goed luistert, houdt je moeder ook niet meer van je.” Aranka glimlacht: ,,Nee, niet echt pedagogisch maar het waren andere tijden.” Uit een latere brief blijkt dat het contact al verwatert. ,,Het is zo koud hier. Ik hoorde dat mijn kleine meisjes het goed maken. Jammer dat ze hun moeder zijn vergeten want sinds februari heb ik geen post meer ontvangen.”

Pas zeven jaar na haar aankomst in Kampen, ging de 15-jarige Julia samen met haar oudste pleegbroer, naar Boedapest. Aranka heeft een foto van deze korte ontmoeting uit 1927. ,,Ze spraken elkaars taal niet meer. In 1939 overwoog mijn moeder terug te gaan, maar toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. Daarna was het geen optie meer. Voor ons ook niet. In 1956 ontstond de opstand in Hongarije. Er kwamen veel Hongaarse vluchtelingen naar West-Europa. Daarna hadden we tot 1989 te maken met het IJzeren Gordijn.”

Warme gastvrije mensen

Julia sprak nooit over haar Hongaarse verleden. ,,We vroegen er ook niet naar. Het pleeggezin, de familie Van de Weerd uit Kampen met vijf eigen kinderen, beschouwde zij als haar vlees en bloed. Ze had het uitzonderlijk goed getroffen”, benadrukt Aranka. ,,Het was destijds een zuilenmaatschappij. Katholieke kinderen kwamen bij gezinnen met de katholieke overtuiging. Zo belandde mijn moeder bij een protestants gezin. Warme en gastvrije mensen. Haar pleegvader, ik heb hem niet gekend, werkte als procuratiehouder bij de pannenfabriek Berk. Ze konden ongetwijfeld nog een zesde mond voeden. Ze gaven haar zelfs een abonnement op twee bibliotheken, de christelijke en de openbare. Zo vernam ze het verhaal van beide kanten, vond pleegbroer Ruud, die theoloog was. Met hem had ze een hechte band tot zijn vroege dood.”

Volledig scherm Een oude foto: Aranka's moeder staand en haar vier jaar jongere zusje Aranka, de tante van de huidige Aranka. © Frans Paalman

Zelf ging Aranka twee keer met haar moeder naar Hongarije. Ze namen Hongaarse lessen in Zwolle maar staken er beiden weinig van op. ,,Toch zou ik graag meer weten over mijn Hongaarse roots en de Interbellum-jaren. De laatste keren dat ik er was, voelde het wel als mijn moederland.”