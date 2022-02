Treinpassagier heeft geen last meer van spoorbreuk tussen Zwolle en Meppel, maar verkeer in Zwolle moet opletten

Afspraak in hotel eindigt in bestelen en mishande­len van Zwolse 'sugar daddy' (57): ‘Helemaal uit de hand gelopen’

De 21-jarige ‘Melody’ en ‘Claire’ maakten via een website een afspraak met een 57-jarige Zwollenaar om iets te drinken in een hotel in Lent. Als er een klik was, kon er meer gebeuren. Voor een bedrag van 450 euro.

4 februari