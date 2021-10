Treinpersoneel op Vechtdallijn is het na kopschoppen van machinist in Zwolle zat: ‘Nu actie!’

Krijsen, schelden en smijten met meubels: vrouw veroor­zaakt al tien jaar lang overlast in deze straat in Zwolle

6:30 Al meer dan tien jaar hebben bewoners van de Moerbeistraat in Zwolle last van een schreeuwende en scheldende buurvrouw. De politie is er kind aan huis en buurtgenoten doen ondertussen geen oog meer dicht. Ze trokken al vele malen aan de bel bij betrokken partijen, maar die geven tot nu toe geen gehoor. ,,Kan zo niet langer.”