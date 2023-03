Treinreizigers grimmig en wanhopig tijdens ‘infarct’ Zwolle: ‘Ik sta al twee uur in een weiland, help!’

‘Niet blij’ is een understatement voor Ellen Gerrits. Zij vertrok even na zeven uur vanochtend vanuit Utrecht, maar strandde in een weiland bij Zwolle. ‘Het is nu 9.34 uur.... Help NS’, luidt haar in een tweet gevatte noodkreet. Ze is lang niet de enige die deze chaotische ochtend op die manier is gestrand, zo blijkt.

Nina Hosseini uit Amsterdam is na 2,5 uur in een stilstaande trein ‘in the middle of nowhere rondom Zwolle’ tot een belangrijk inzicht gekomen: ‘Ik ga NOOIT MEER buiten de ring’.

Hun werd nog een tijdje langer op de proef wordt gesteld, want de storing in de plaatselijke verkeersleidingsposthttps://www.destentor.nl/zwolle/storing-bij-zwolle-opgelost-treinverkeer-komt-langzaam-weer-op-gang~aaac4b6d/ in Zwolle was pas na het middaguur opgelost. En dat op een dag dat door de stakingen al meerdere lijnen zijn uitgevallen.

Vrij naar de historische prent van Albert Hahn (naar aanleiding van de spoorwegstaking in 1903), twittert Benni Leemhuis: ‘Gansch het raderwerk staat stil, indien .... ProRail een storing heeft bij Zwolle en de regering onvoldoende wil doen voor betrouwbare spoorverbindingen naar het Noorden en Oosten.’

Grimmiger reageert Allart van der Woude: ‘Eén storing in Zwolle en de 1,7 miljoen Noorderlingen zijn qua treinvervoer compleet afgesloten van de rest van Nederland. Topsysteem!! Duurt gelukkig maar een paar uur!! Tof land!!’ Even cynisch is het bedankje voor ‘de zoveelste storing’ van ene Frank. ‘Door de storing tussen Amersfoort en Zwolle kan mijn zoontje nu niet naar schoolreis en heb ik een huilende kind op de bank,

Het leidt bij velen tot een pleidooi aan Den Haag om haast te maken met de Lelylijn (spoorverbinding tussen Lelystad en het noorden). Zoals Sytse de Jong: ‘Een bypass voor de flessenhals Zwolle-Meppel is hard nodig. Eén storing en het complete treinverkeer naar het noorden ligt er uit.’

Gelukkig is het niet alleen negativisme dat de klok slaat. Zo wenst Johan Peters sterkte aan iedereen in en rond Zwolle die vastzit in een trein en zit Ellen Gerrits tevreden aan de koffie in Zwolle. ‘Evacuatie goed geregeld. Bedankt NS!’

En wie de boel niet vertrouwt en een lift wil, zit goed bij Feike Tibben. Hij rijdt om 17.30 terug van Zwolle naar Steenwijk. ‘Wie wil er meerijden?’

