Treinreizigers houden zich niet aan coronaregels en vliegen boa’s aan in Zwolle: politie pakt 10 man op

video Kinderen houden ‘gevaarlij­ke’ auto’s weg bij basisscho­len in Zwolle (en dat kost soms nog heel wat moeite)

10 mei De ene ouder wordt woedend, de ander is verrast en een derde kijkt tevreden. Het is nog even wennen op de eerste dag van de - mede door kinderen bedachte - wegafsluiting voor de Morgenster en Ridder Jorisschool in Zwolle. ,,Als we het niet doen en er gebeurt iets ernstigs, dan worden ze ook hartstikke boos en zeggen dat de verkeersveiligheid niet deugt.’’