Treinreizigers opgelet: geen treinen tussen Kampen en Zwolle en tussen 't Harde en Zwolle

Extra windmolens in Zwolle? Tolhuislan­den wil deze zomer energie­plan klaar hebben

11:28 Windmolens, grote zonnevelden of andere manieren om op grote schaal energie op te wekken? In het Zwolse buitengebied Tolhuislanden broeden inwoners op plannen voor hun omgeving. ,,Er zijn heel veel belangen, we hopen in de zomer onze doelstellingen op papier te hebben.’’