Treinreizigers rond Zwolle geplaagd door acties FNV Spoor én werkzaamheden

Politie onderzoekt woning­brand Zwolle, verdachte (50) nog in de cel

24 april Een 50-jarige Zwollenaar zit nog vast voor mogelijke betrokkenheid bij een woningbrand in Zwolle vrijdagavond. De politie doet zaterdag nog forensisch onderzoek bij de woningen aan de De Keijzerstraat in de Zeeheldenbuurt. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.