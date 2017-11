'Treinstewardessen' hoppen van trein naar trein

Video,,Nee hè.’’ Betty Sinnema is de coupé nog niet binnengestapt of ze stuit al op een stilleven van vlekken en spetters. Aan de ene kant is een koffiebeker omgekiept, de stoelen aan de andere kant zijn besproeid met drinkyoghurt.

Betty tovert spray, papier en doekjes tevoorschijn en poetst tot het weer een beetje toonbaar is. Dan weer verder met haar prullenbakjesrondje. Keer op keer bukt ze tussen de reizigers door om de overvolle afvalbakken te legen. ,,Mag ik er even bij? Ja, fijn dankuwel.’’ ,,Kijk hier’’, toont ze er een die volgepropt is met bierblikjes. ,,Dit moet nog van gisteravond zijn. Ik denk dat deze trein niet schoongemaakt is vannacht.’’

Reizende schoonmaaksters

Betty (58) en haar collega Vijantimala Nijhove (27) zijn de reizende schoonmaaksters van de NS op het traject Zwolle-Deventer. Dit is hoe het werkt. Een trein die vanuit Zwolle op eindstation Roosendaal arriveert, staat daar twintig minuten stil. Net lang genoeg om er een schoonmaakploeg doorheen te jagen. Maar de trein die vanuit Roosendaal in Zwolle arriveert, moet na tien minuten alweer weg. Dus daar springen Betty en Vijantimala aan boord. Tussen Zwolle en Deventer legen ze afvalbakken en poetsen ze de ergste vlekken weg. Daarmee moeten de reizigers het doen tot Roosendaal. In Deventer stappen ze uit en pakken ze de trein naar Zwolle weer. Zo gaat het de hele dag door.

Ongeveer een jaar geleden is de NS begonnen met deze reizende schoonmakers (Betty: ‘ze noemen ons ook wel treinstewardessen’) op diverse trajecten, en het bevalt. Passagiers reageren positief. Zelf zijn de dames nog wel eens gefrustreerd door wat ze níet kunnen doen. Vijantimala: ,,Omdat we van de ene trein in de andere stappen kunnen we geen schoonmaakwagens meenemen. We moeten het doen met wat we bij ons hebben. We hebben niet de middelen bij ons om toiletten schoon te maken en dat vinden mensen nog wel eens vervelend. Wij ook hoor.’’

Vieze luiers

In hun knalgele hesje van schoonmaakbedrijf Hago (hun eigenlijke werkgever) fungeren de dames ook als vraagbaak. Betty: ,,En we helpen waar we kunnen. Kinderwagens naar binnen tillen en zo.’’ Maar de hoofdtaak is en blijft de trein zo schoon mogelijk maken. Elke ronde langs de tientallen afvalbakjes per coupé levert deze ochtend geheid een volle vuilniszak op. ,,Niet te geloven wat mensen erin proppen. Zelfs vieze luiers!’’, gruwelt Vijantimala. Betty: ,,Het komt niet in ze op om hun spullen mee te nemen en op het perron weg te gooien. Ik zegt altijd: de prullenbakken op het station zijn het best bewaarde geheim van de NS, haha.’’ Ze dragen tegenwoordig speciale handschoenen, nadat een collega een keer in een injectienaald greep.

Uitpuffen

Betty ’s grootste ergernis zijn bakjes zuivel waar nog een restje in zit. ,,Dat smeert verschrikkelijk. Als ik zie dat de zuiveltoetjes in de aanbieding zijn bij Albert Heijn zet ik me al schrap.’’ Maar je hoort ze niet klagen, ze hebben de leukste baan van de wereld. ,,Afwisseling, buitenlucht, veel contact met mensen.’’ Als de drukte van de ochtendspits voorbij is kunnen Betty en Vijantimala even uitpuffen. Maar niet lang. ,,Zometeen komt de lunchtrein. Dat wordt weer saladebakken en sandwichverpakkingen opruimen.’’

Volledig scherm Betty (R) en haar collega Vijantimala (L) in de trein van Zwolle naar Deventer. © Frans Paalman