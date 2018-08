Treinstoringen Zwolle nawee van grote spoorverbouwing

Volgens ProRail-woordvoerder Aldert Baas is er sinds het afronden van de werkzaamheden op 16 juli een 'af en toe terugkerend probleem' in een wissel op het Zwolse emplacement. ,,De impact van deze storing kan groot zijn, omdat de bereikbaarheid van Zwolle vanuit het noorden geraakt wordt", zegt Baas. Storingen op 17 en 29 juli en 16 en 17 augustus hadden hiermee te maken. De treinenloop tussen knooppunt Zwolle en Groningen/Leeuwarden en Enschede was toen ernstig verstoord. Baas: ,,We monitoren dit punt nauwgezet en grijpen zo snel mogelijk in als dat nodig is."