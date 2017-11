Treintje tijdens Winters Zwolle: Van IJsbeeldenfestival naar de McDonald's

Politie wijst op inbraakrisico's in Zwolse wijken

16:00 Bewoners in Zwolle-Zuid en Aa-landen worden deze week gewezen op potentiële inbraakrisico's in hun woningen. Vanavond trekken agenten van de Politie Oost-Nederland samen met studenten toezicht en handhaving van Landstede Zwolle-Zuid in, donderdag is de wijk Aa-landen aan de beurt.