Treinverkeer rond Almelo verstoord, problemen voor reizigers uit Apeldoorn, Deventer, Hardenberg en Zwolle

Woningnood lang niet overal even hoog: hier vind je het makke­lijkst een huis

Als je denkt dat de woningnood overal in Nederland hoog is, dan heb je het mis. De cijfers van de woningdruk verschillen namelijk enorm per regio, blijkt uit onderzoek van Bureau Atlas Research. Een huis zoeken is dus misschien wel makkelijker dan gedacht in sommige gemeentes.

22 juni