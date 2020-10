Treinverkeer rond Zwolle hervat na hardnekkige seinstoring

KAART | Oost-Nederland telt minder nieuwe coronage­val­len in afgelopen 24 uur

16 oktober In de afgelopen 24 uur is het aantal nieuwe coronagevallen in Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland fors afgenomen. In Flevoland nam het aantal besmettingen juist enorm toe. Daar werden van donderdagochtend tot vrijdagochtend 10.00 uur 113 mensen met het virus geteld. Ook in Staphorst is het virus in verhouding in grote mate aanwezig.