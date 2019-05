Treinverkeer tussen Deventer en Zwolle hervat na blikseminslag: één overgang nog beschadigd

Songfestival Directeur IJsselhal­len ambitieus: ‘Zwolle wil graag Songfesti­val 2020 organise­ren’

19 mei Als het aan de directeur van de IJsselhallen ligt, strijkt het Eurovisiesongfestival volgend jaar neer in Zwolle. Nu Duncan Laurence vannacht de overwinning in Tel Aviv in de wacht sleepte, zal het festival in 2020 in Nederland worden gehouden. IJsselhallen-baas Toni Denneboom verwacht dat Amsterdam en Rotterdam voorrang krijgen. ,,Maar daarna komt Zwolle.”