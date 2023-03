Treinverkeer tussen Meppel en Zwolle gestremd door seinstoring

BBB verovert zelfs CDA-bol­werk Vechtdal: christende­mo­cra­ten op tweede plan

De christendemocraten vormden decennialang een onneembare vesting in het Vechtdal. Maar dit CDA-bolwerk is nu geslecht door de verpletterende zege van BoerBurgerBeweging (BBB), de partij die voor het eerst meedeed aan de provinciale verkiezingen en ook in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg ‘kwam, zag en overwon’.