Treinverkeer tussen Oost-Nederland en Schiphol ontregeld: NS verwacht dat storing om half elf is verholpen

Felle brand maakt van droomhuis nachtmer­rie, woonboerde­rij Lemeler­veld in vlammen op

Een felle uitslaande brand heeft dinsdag aan het einde van de middag een woonboerderij in Lemelerveld in de as gelegd. De boerderij aan de Berkendijk werd verbouwd en stond leeg, maar is volledig onbewoonbaar verklaard.