Treinverkeer tussen Zwolle en Olst hervat na aanrijding

Asbestsane­ring nodig bij twee Zwolse sportclubs

9:12 Bij de clubgebouwen van voetbalclubs Storica en Dieze-West op Sportpark Het Hoge Laar in Zwolle is asbestsanering nodig. Voor Storica geldt dat dit op korte termijn moet gebeuren, bij Dieze-West is het wat minder dringend. Dat stelt de gemeente Zwolle na een inventarisatie van de asbestproblematiek bij sportaccommodaties.