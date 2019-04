Treinverkeer Zwolle - Noord-Nederland plat, urenlang hinder voor reiziger

Climax kruipruim­te­moord­zaak Zwolle in zicht: Waar draait de rechtszaak om?

6:00 Het proces rondom één van de meest geruchtmakende misdrijven in Oost-Nederland in de afgelopen jaren nadert de climax. Vandaag staat Mark de G. uit Zwolle voor de rechter. Hij wordt er van verdacht zijn kameraad Deniz Guldogdu te hebben omgebracht en de lichaamsdelen te hebben verstopt in de kruipruimte van zijn woning. Waar draait de rechtszaak om?