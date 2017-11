'Treinverkrachter' zit in Spanje en mist voor derde keer rechtszaak

De 23-jarige Adam V.B. die verdacht wordt van het verkrachten van een 12-jarig meisje in een trein van Zwolle naar Nijmegen zit in Spanje. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Zwolle waar hij had moeten verschijnen. Het is de derde keer dat de man een zitting van deze zaak mist.

In mei eiste de officier van justitie 2 jaar cel tegen de man. Adam V.B. wordt er van verdacht dat hij in mei 2015 een toen 12-jarig meisje op het station in Zwolle een trein in heeft gesleurd om haar vervolgens onder bedreiging met een mes in het treintoilet te verkrachten. Ook zou hij in bezit zijn geweest van foto's en video's van ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje.

De rechtbank besloot de zaak toch te heropenen voor nader onderzoek. Het Openbaar Ministerie verzocht toen om de man in de tussentijd op te sluiten, maar de rechtbank wees dat verzoek af. Adam V.B. zou vandaag door de politie naar de rechtbank begeleid worden, maar agenten konden hem niet vinden. Volgens zijn ouders zit hij in Spanje. Daar werkt hij in een restaurant, blijkt vandaag uit de rechtszaak.