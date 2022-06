Treurige vondst bij Albert Heijn in Zwolle: ‘Gratis, 8 weken oud’

Personeel Museum de Fundatie opgelucht om vertrek directeur (maar Ralph Keuning blijft wel betrokken)

De opgestapte directeur Ralph Keuning van Museum de Fundatie blijft nog zeker twee jaar als adviseur aan het museum verbonden. Dat de in opspraak geraakte Keuning alsnog vertrekt, is volgens interim-directeur Rob Zuidema de uitkomst van een ‘zorgvuldig proces’. ,,Ik hoop dat de medewerkers ervaren dat er uiteindelijk naar ze is geluisterd.’’

9 juni