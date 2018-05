Tribune bij de nieuwe busbrug: met je neus bovenop inrijden van duizend ton staal

De nieuwe busverbinding in Zwolle wordt komend weekend over het spoor gereden. Vandaag is begonnen met het opvijzelen van de nieuwe brug. Dat is het op hoogte brengen van de verbinding waarover straks bussen van de ene naar de andere kant van het station rijden.

Het opvijzelen van de brug gebeurt voorafgaand aan het daadwerkelijke 'inrijden'. Komend Pinksterweekend wordt zo'n 1000 ton aan staal en beton op zijn plaats geschoven. Om dat precisiewerkje van dichtbij te kunnen zien plaatsen ProRail, provincie Overijssel en gemeente Zwolle gezamenlijk een tribune.

,,Voor dit weekend staat al heel lang een groot kruis in mijn agenda. De bouw van de brug is een technisch hoogstandje en dat geldt ook zeker voor de werkzaamheden die dit Pinksterweekend plaatsvinden. Het inrijden van het stalen deel van de busbrug is een unieke gebeurtenis voor de stad. Daar moet je als Zwollenaar gewoon bij zijn!”, zegt wethouder Anker.

Minutieus voorbereid

Volgens Allart Maijers, de projectmanager van Prorail, gaat het helemaal goed komen met de werkzaamheden. ,,Het inrijden van de busbrug is minutieus voorbereid, alle facetten zijn doordacht en doorgerekend”.

Belangstellenden kunnen de werkzaamheden op zaterdag 19 en zondag 20 mei volgen vanaf een tribune. Die is bereikbaar via de ingang naast City Post aan de Westerlaan 51. Het inrijden start zaterdagochtend rond 02.15 uur. In de nacht legt de brug waarschijnlijk de grootste afstand af.

Schaalmodel bekijken

Op zaterdag van 9.00 - 16.00 uur kunnen geïnteresseerden ook terecht in een pop-up informatiecentrum op de begane grond van City Post met onder andere een maquette van het gebied, een schaalmodel van de busbrug, animaties en gesprekken met de projectleiding. Het daar getoonde schaalmodel van de busbrug is gebruikt in de voorbereiding van de complexe operatie.