Troostdichter terug in Zwolle: ‘Ik luister en luister... Zolang jij wilt’

De troostdichter luistert en geeft aandacht. Ook als het pijn doet. Twee dagen in de week is het brugwachtershuisje aan de Schoenkuipenbrug zijn ‘praktijk’.

Maar noem hem geen psycholoog. ,,Want ik heb geen enkele kennis van zaken, maar ik luister onbevangen. En dat er iemand open naar je luistert is in deze tijd zeldzaam. Mensen vragen elkaar hoe het is, maar dan wordt er prima en doei gezegd. Ze hebben allemaal haast. Juist daarom is er behoefte aan troost’’, zei Betzema eerder tegen de Stentor.