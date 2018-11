Troosteloze dagen op komst in Oost-Nederland: het wordt nu echt winter

Het troosteloze weer dat in Oost-Nederland op de loer ligt, is het gevolg van laaghangende bewolking. Op plaatsen waar het bewolkt is wordt het overdag niet warmer dan 3 tot 5 graden. De laagste middagtemperatuur valt te verwachten op een grijze dag na een heldere nacht. In de ochtend kan het nog een tijd vriezen en in de middag ligt de temperatuur rond een enkele graad. Het is daardoor somber en bijzonder kil.