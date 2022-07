'Tropische verrassing' bood het hoofd aan boerenprotest en avondklokrellen: nu gaat politiechef naar Aruba

Rav van den Berg moet nu zijn slag slaan bij PEC Zwolle: ‘Ik ben op een leeftijd dat ik moet doorbreken’

Met Rav van den Berg 75 minuten in het hart van de verdediging speelde PEC Zwolle gelijk tegen FC Emmen: 0-0. De verdediger werd donderdag 18 jaar, maakte vorig jaar zijn debuut in de eredivisie en tekende toen een contract tot en met 2024. Dit seizoen is het tijd voor meer speelminuten, vindt hij zelf. ,,Ik ben nu op een leeftijd dat ik moet doorbreken.”

8 juli