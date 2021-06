Trouwbranche in Oost-Nederland is booming: ‘Wie volgend jaar wil trouwen, moet snel zijn’

VIDEO Creatieve jongeren terug bij Kunstbende in Zwolle, maar: ‘Ze zijn onzeker, oefenen was moeilijker door corona’

27 juni Het aantal deelnemers staat niet in verhouding tot voorgaande jaren, maar dat mag de pret niet drukken. Kunstbende Overijssel, dit weekend in het Zwolse poppodium Hedon, ging door met zo’n 46 acts, 70 jongeren in acht categorieën, van mode tot dj’s. ,,Het niveau is heel wisselend.’’