Miriam van Weeghel (31) begint op 1 januari in het oude centrum van Zwolle (Kamper-straat 35a) Mims Mooiste, een winkel met vintage trouwjurken. In het statige hoekpandje, waar eerder een stroopwafelwinkel zat, hangen inmiddels 80 exemplaren te wachten op hun volgende bruiloft. Van Weeghel tikte ze op allerlei manieren op de kop.

Van Weeghel raakte als klein meisje al gefascineerd door kleding. ,,Ik kocht in kringloopzaken kleding, haalde het uit elkaar om te zien hoe het was gemaakt en zette het weer in elkaar op de naaimachine van mijn moeder. Toen ik een jaar of zestien was, maakte ik zelf trouwjurken voor vriendinnen waarin we modeshows gaven. Mijn hele leven al, ben ik geïnteresseerd in mode.''

Lady Gaga

Acht jaar geleden verhuisde Van Weeghel, afkomstig uit Barneveld, naar Zwolle. Een jaar later kreeg ze landelijke bekendheid nadat Lady Gaga haar oog liet vallen op schoenen die door Van Weeghel waren ontworpen. ,,Ik combineerde destijds mijn ArtEZ-opleiding Product Design met een eigen bedrijfje. Ik was gespecialiseerd in schoenen. Gaandeweg kwam mijn oude liefde voor trouwjurken echter weer opzetten. Omdat het zo'n theatraal, soms dramatisch kledingstuk is waarmee je zo heerlijk kan uitpakken.''

Haar inspiratie is vintage, kleding die dertig jaar of ouder is. ,,Met name jaren 50, 60 en 80-mode. Kwalitatief hoogwaardige kleding, met zorg gemaakt. Duurzame materialen, ook. Daar werk ik mee, al toen het woord nog niet zo in de mode was. De mode-industrie is na de olie-industrie de meeste vervuilende- ter wereld, besef ik. Omdat ik tevens voorstander ben van circulaire economie, schrok ik enorm toen ik CBS-cijfers combineerde met die van het Nationaal Trouwonderzoek en persoonlijke vakkennis.''

75 miljoen

De rekensom die Van Weeghel leerde dat Nederlandse vrouwen in 2016 voor ongeveer 75 miljoen euro aan trouwjurken in de kast hingen. ,,Die slechts één keer worden gedragen. Wellicht door de persoonlijke, intieme band die vrouwen voelen met hun trouwjurk. Toch is het doodzonde dat ze daar maar hangen en daarom wil ik trouwjurken nieuw leven inblazen. Dat kan op een respectvolle manier als jurk inclusief persoonlijke verhalen letterlijk uit de kast worden gehaald. Dat is wat ik wil: de geschiedenis van een trouwjurk doorgeven.''

Lavendelblaadjes

Dus begint zij op 1 januari Mims Mooiste, waar vintage trouwjurken wachten op een nieuwe bruiloft. Jurken waar Van Weeghel op verschillende manieren aankwam. Terwijl ze een stijlvol, spierwit exemplaar van een hanger haalt: ,,Dit was één van de eerste die ik in mijn bezit kreeg, vier jaar geleden. Ik zag hem in een kringloopwinkel. Een originele Frans Molenaar uit 1980.'' Toen haar omgeving begreep dat Van Weeghel een collectie vintage trouwjurken begon aan te leggen, zwol de collectie langzaam als vanzelf aan. ,,Via-via werd ik benaderd door een vrouw uit Assendorp die wilde dat ik haar jurk overnam. Ze had gehoord dat ik veel tijd en aandacht steek om trouwjurken een volgend leven te geven. Ze had hem jarenlang bewaard in lavendelblaadjes.''

Ze pakt een lange, Italiaanse jurk met kant. ,,Kijk toch, deze snit... Prachtig! Oude jurken kenmerken zich door meer kwaliteit en minder kwantiteit. En vele uren zorg. Ze verdienen een volgend leven.''