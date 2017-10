Trouwring gevonden in Zwolle: 'Wie is de grote liefde van Robert?'

video Actie 'Zwolle op de weerkaart' zorgt dat Deventer te zien is in Jeugdjournaal

16:00 Myrthe en Thijmen uit Zwolle hebben een actie gehouden om Zwolle op de weerkaart van het Jeugdjournaal te krijgen. ,,We willen ook weten wat het weer bij ons wordt, of we een regenpak aan moeten trekken'', beargumenteren ze hun actie. Om hun woorden kracht bij te zetten bezoeken ze de redactie van het Jeugdjournaal in Hilversum maar dat leidt niet helemaal tot het gewenste resultaat.