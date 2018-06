Truck met kuilvoer kantelt op N331 bij Zwolle

Het ongeval gebeurde op de Hasselterweg doordat de chauffeur komend vanaf de Westenholterallee net iets te hard door de bocht ging, vertelt mede-eigenaar Martin van het Goor van het loonbedrijf uit Elburg. Hij kan nog niet inschatten hoe groot de schade aan de vrachtwagen is en of die zonder reparatie meteen weer te gebruiken is. Om de truck te kunnen bergen zal de weg in de loop van vandaag korte tijd afgesloten moeten worden. De 'vloot' van het loonbedrijf bestaat uit veertien vrachtwagens. ,,Zoiets is me jaren terug ook al eens gebeurd, toen had het met de belading te maken'', zegt Van het Goor die direct na het ongeval ter plekke is gekomen.