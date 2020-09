Truckbouwer Scania krabbelt overeind, maar corona zorgt wel voor de hardste dreun in 130 jaar

video Vrijspraak voor ernstig verkeerson­ge­val in Zwolle waar motorrij­der blijvend hersenlet­sel aan overhield

1 september Een 43-jarige automobilist uit Wezep is vandaag vrijgesproken van het veroorzaken van een ernstige aanrijding met een motorrijder op de Helmhorstweg in Zwolle. Volgens de rechters is de oorzaak van het ongeval niet duidelijk.