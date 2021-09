Trucker ziet fietsster in Zwolle over het hoofd: vrouw komt onder vrachtwagen terecht

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Hoogste besmet­tings­graad in Nunspeet, flinke stijging positieve tests in Noordoost­pol­der

13 september Het aantal positieve coronatesten is de afgelopen 24 uur wederom behoorlijk toegenomen in de Noordoostpolder. Gisteren was er ook al sprake van een stijging in de gemeente in de provincie Flevoland.