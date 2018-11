Truus laat Zwolse soepbus met gerust hart achter

videoTomatensoep. Of nee. Toch groentesoep. Of wacht. Eigenlijk is een koppie snert ook wel lekker. Truus Hup (65) aarzelt. Hét gezicht van de soepbus in Zwolle neemt afscheid en moet kiezen tussen al het lekkers dat ze in de afgelopen zestien jaar op straat heeft uitgeserveerd.