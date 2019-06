TT-bezoekers massaal bekeken door bermtoeristen

Opnieuw waarschu­wing: liever niet zwemmen in Zwolse Agnieten­plas

14:02 Met deze temperaturen is het zeer verleidelijk. Maar toch is het beter om de komende dagen niet te zwemmen in de Agnietenplas in Zwolle. Voor zowel de west- als oostzijde geldt een waarschuwing voor zwemmersjeuk.