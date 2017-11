Tuchtklacht over missen zeldzame vorm van kanker in Isala

Ze had veel last van haar buik, maar een onderzoek bij een maag- darm- leverarts (MDL-arts) in ziekenhuis Isala in Zwolle in 2008 leverde niets op wat verontrustend was. Zeven jaar later bleek dat een nu 64-jarige patiënte een zeldzame vorm van kanker heeft, die toen ook al op een scan te zien is geweest. En die niet te genezen is.

Heeft de betreffende specialist een fout gemaakt, is de vraag die vrijdag voorlag bij het medisch tuchtcollege in Zwolle. De specialist ging vooral af op de beoordeling van de scan, die door een radioloog is gemaakt. ‘Die is erin gespecialiseerd. Ik heb het ook naast mijn eigen bevindingen gelegd, namelijk dat ze geen bijvoorbeeld geen gewichtsverlies en koorts had en ook het bloed normaal was.’

De specialist ging uit van een zogenaamde ‘functionele buikpijn’, een aanduiding die onder meer gebruikt wordt voor een prikkelbare darm. In een ver verleden heeft de patiënte daar wel last van gehad, maar het was al vijftien jaar weggebleven. ‘En de pijn was duidelijk anders’, zegt ze. In de loop der jaren bleef de vrouw last hebben van buikpijn, een scan in 2012 leverde echter geen ander inzicht.

Neuro endocriene tumor

Achteraf beek er al in 2008 een tumor van slechts 1,5 centimeter groot te hebben gezeten, die radioloog en maag- darm- en leverarts gemist hebben. Niet zo gek, want het bleek jaren later een zeer zeldzame vorm van kanker, een neuro endocriene tumor (NET) , ook nog eens een langzaam groeiende tumor. ‘Dat komt maar bij één op de honderdduizend patiënten voor’, zegt de aangeklaagde arts. ‘Het is heel gebruikelijk dat de herkenning ervan wel vijf tot zes jaar kan duren.’ En ook zegt hij dat de vertraging in de herkenning ervan niet bepalend is voor de prognose, de verwachtingen over het verloop van de ziekte.

‘Ik kan niet meer genezen, ik heb uitzaaiingen en krijg elke vier weken een injectie’, zegt de patiënte. De procedure bij de tuchtrechter is ‘niet alleen bedoeld als middel in de civiele procedure om de aansprakelijkheid’, liet haar vertegenwoordiger weten. De Zwolse: ‘Ik wil heel graag dat hier lessen uit worden geleerd, dat er goed geluisterd wordt naar de patiënt en dat de communicatie goed moet zijn.’ Dat laatste is ook nog wel een punt voor de klaagster, aldus haar gemachtigde. ‘Er wordt gewezen naar de radioloog, maar is er wel goed gecommuniceerd tussen hem en de specialist? Was de vraagstelling wel helder genoeg? Als je alleen zegt: maak een scan, krijg je een globale beoordeling.’ De MDL-arts stelt dat hij wel gewezen heeft op de plek in de buik waar de pijn vandaan kwam.