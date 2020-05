Tuin in Zwolle aangesloten bij Deeltuinen: ‘Bij mij staat de koffie klaar’

Video Isa­la-zorghelden dankzij familie uit Kampen op vakantie naar Zoutelande: ‘Ik ben er echt aan toe’

19:13 Welke zorgheld wil een week in ons vakantiehuisje in Zoutelande verblijven? Ruim vijftig reacties kwamen binnen na deze oproep van de familie Van der Kolk uit Kampen in De Stentor. IC-verpleegkundigen Linda Vissinga en Lotte Bijkerk zijn bij Isala in Zwolle verrast en kunnen uitrusten in Zoutelande nu ze het zelf wat rustiger hebben.